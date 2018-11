Vortrag mit Live-Musik, 30.11.18, 19 Uhr, Krönchencenter, VHS Siegen

(wS/red) Siegen 27.11.2018 | Ein Abend mit Live-Musik & kuriosen Geschichten rund um den Irish Folk mit Guido Plüschke

Irish Folk ist einer der beliebtesten Musikstile in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Mit einem Guinness in der Hand noch besser und in Verbindung mit Live-Musik fast »unschlagbar«.

Es wird eine Hommage an die grüne Insel. Der begeisterte Irland-Kenner nimmt sein Publikum auf eine Reise zur grünen Insel mit.

Es wird gesungen und gelacht, und auf humorvolle Art werden interessante Facts vermittelt. Irische Live-Musik & kuriose Geschichten treffen auf fundiertes Halbwissen, und am Ende weiß man mehr, aber nicht alles…

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier