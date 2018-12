Bericht vom vergangenen Littfelder Adventsmärktchen

(wS/red) Littfeld 18.12.2018 | Adventsmärktchen war ein voller Erfolg

Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V., der Bürgertreff Kapellenschule e.V. und die Eisenbahnfreunde Littfeltal e.V. bedanken sich an dieser Stelle herzlich für das große Interesse der vielen Besucher an dem diesjährigen Littfelder Adventsmärktchen, welches vom 14.12. bis 16.12. auf dem Dorfplatz Kapellenschule in Littfeld ausgerichtet wurde.

Bei sehr günstigem Wetterverlauf an allen 3 Tagen, am Sonntag sogar mit ein wenig Schnee, war Klein und Groß auf dem Dorfplatz Kapellenschule unterwegs um die dort spürbare vorweihnachtliche Stimmung mit Familie, Freunden und Bekannten zu genießen.

Die Veranstalter wünschen allen Besuchern des Adventsmärktchens 2018 ein frohes Weihnachtsfest und einen guten und vor allem gesunden Start in das bald anstehende neue Jahr 2019.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier