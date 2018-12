Brennende PKW in Fellinghausener Landstraße

(wS/red) 01.12.2018 Kreuztal | In der Nacht zu Samstag, dem 01. Dezember wurde die Feuerwehr gegen 3 Uhr zu einem Brand nach Fellinghausen in die Landstraße alarmiert. Schon von Weitem war das Feuer an der Einsatzstelle sichtbar. Hier standen mehrere PKW auf einem Parkplatz in Flammen. Es gelang der Kreuztaler Feuerwehr sehr schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand.





Fotos: B. Hadem / Feuerwehr

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

