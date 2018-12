Einbruch und Diebstahl in Klinikgebäude in Bad Berleburg – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 17.12.2018 | Wieder wurde in eine Klinik eingebrochen

Am vergangenen Wochenende richteten Unbekannte bei einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude der in der Sählingstraße befindlichen Bad Berleburger Klinik einen Sachschaden von über 800 Euro an. Entwendet wurde dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen lediglich etwas Kleingeld.

Im selben Zeitraum wurden in der Klinik auch noch aus zwei Patientenzimmern Wertgegenstände (Handy, Geld) entwendet. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier