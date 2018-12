Hoffen auf ein Weihnachtenwunder – Appell zur Registrierung von Stammzellspendern

(wS/dkms) 14.12.2018 bundesweit | DKMS und Familien starten Appell zur Registrierung von Stammzellspendern für drei kleine Mädchen – Welle der Hilfsbereitschaft rollt durch Deutschland

Das Schicksal von drei Kindern rührt kurz vor Weihnachten die ganze Republik: Alina (8), Lina (7) und Paula (2) sind dringend auf eine Stammzelltransplantation angewiesen und kämpfen ums Überleben – ebenso wie viele andere Blutkrebspatienten. Die Suche nach einem geeigneten Spender läuft unter Hochdruck. Die eigentlich frohe und besinnliche Weihnachtszeit ist für ihre Familien eine Zeit des bangen Wartens – sie hoffen auf ein Wunder und auf das größte Geschenk, das es gibt: Eine neue Lebenschance für ihr Kind!

Gemeinsam mit der DKMS rufen die Familien der jungen Patientinnen und viele weitere Unterstützer dazu auf, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen. Jetzt!

Nur so kann Hilfe für die erkrankten Kinder und viele weiteren Patienten ermöglicht werden und so kurz vor dem Weihnachtsfest neue Hoffnung entstehen – wie zum Beispiel für die erst zweijährige Paula aus Wandlitz.

Das Mädchen ist an Blutkrebs erkrankt, und eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Überlebenschance. Paula hat noch so viel in ihrem Leben vor: mit ihrer großen Schwester die Welt zu entdecken, im Sommer im See zu baden, einmal auf einem Pony zu reiten und endlich wieder zu ihren kleinen Freunden in die Kita zu gehen. Paulas Mutter verbringt seit der Diagnose fast Tag und Nacht im Krankenhaus bei ihrer Tochter. Nur an wenigen Tagen, an denen es Paula gut geht, ist die gesamte Familie zusammen und verbringt Zeit miteinander.

Alle Informationen zur Registrierungsaktion am 21.12.2018 in Berlin finden Sie hier!

Die achtjährige Alina aus Ortenberg ist ein lebensfrohes Mädchen. Sie mag malen, Radfahren und ihre Freunde. Doch an all das ist gerade nicht zu denken: Alina hat zum zweiten Mal Blutkrebs. Jetzt kann nur noch ein passender Stammzellspender ihr Leben retten. Ihre Eltern, Freunde und Lehrer rufen auf: „Alina ist eine Kämpferin, aber sie braucht die Hilfe der ganzen Bevölkerung. Deshalb bitten wir alle: Nehmt an dieser Aktion teil. Ein kleiner Moment eurer Zeit könnte das Leben von Alina und anderen Patienten retten. Wir danken euch von Herzen.“

Alle Informationen zur Registrierungsaktion am 15.12.2018 in Ortenberg finden Sie hier!

Auch die siebenjährige Lina aus Kaltensundheim und ihre Familie warten auf ein Weihnachtswunder. Gerne würde das Mädchen wieder zur Schule gehen und mit ihren Geschwistern toben. Doch auch Lina leidet akut an einer Blutkrebserkrankung. Nur eine Stammzelltransplantation kann ihr Leben retten. Bislang konnte weltweit noch kein passender Spender für sie gefunden werden. Doch aufzugeben kommt nicht infrage. Linas Eltern bitten: „Wir leben in Angst und Sorge. Unsere Tochter kämpft und will die Krankheit besiegen. Aber alleine kann sie es nicht schaffen. Deshalb bitten wir euch: Lasst euch registrieren! Damit schenkt ihr Lina und vielen anderen Patienten das Wertvollste, das es gibt – die Hoffnung auf eine zweite Lebenschance.“

Alle Informationen zur Registrierungsaktion am 16.12.2018 in Kaltensundheim finden Sie hier!

Ausführliche Informationen gibt es auf dkms.de