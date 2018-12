Musikgemeinschaft Eiserfeld – Wilnsdorf : Termine des traditionellen Heiligabend-Spielens

(wS/red) Eiserfeld/Wilnsdorf 20.12.2018 | Eiserfeld Wilnsdorf Heiligabend Musikgemeinschaft

Alle Jahre wieder posaunen die Musiker der Musikgemeinschaft Eiserfeld / Wilnsdorf an Heiligabend Weihnachtsstimmung in die Straßen. Auch in diesem Jahr spielen die sogenannten 111er gemeinsam mit den Wilnsdorfer Musikern traditionell Weihnachtslieder an verschiedenen Orten, unter der musikalischen Leitung von Christian Schmidt.

Neu ist in diesem Jahr die Reihenfolge (siehe unten).

24. Dezember, Heiligabend:

10:30 Uhr, AWO am Rothenberg, Dreisbach

11:00 Uhr, Realschule am Hengsberg, Eiserfeld

11:30 Uhr, kath. Kirche Eiserfeld

12:00 Uhr Sender am Siegenstein, Eiserfeld

12:45 Uhr Altenheim Höhwäldchen, Wilnsdorf

13:15 Uhr Rathausstraße Fa. Jung, Wilnsdorf

13.45 Uhr, Eichenweg, Kolpingstr., Wilnsdorf

22 Uhr Christmette kath. Kirche, Wilnsdorf

