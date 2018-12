(wS/red) 28.12.2018 Kreuztal-Mittelhees | Bei einem Unfall auf der Heesstraße Ortseingang Mittelhees hat sich am heutigen Nachmittag gegen 16:15 Uhr der Fahrer eines Piaggio schwer verletzt. Der 61-jährige Fahrer befuhr die Heesstraße von Freudenberg kommend in Richtung Kreuztal. Dabei verlor er in einer Kurve die Kontrolle und überschlug sich. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus verbracht.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de