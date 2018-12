PKW-Fahrer nimmt Roller die Vorfahrt: Kradfahrer verletzt

(wS/mg) Siegen 10.12.2018 | Am Sonntagabend gegen 18 Uhr befuhr ein Pizzalieferant die Straße Hohler Weg in Richtung Hainer Hütte.

An der Kreuzung Brüderweg beabsichtige er nach links abzubiegen.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden Roller-Fahrer. Noch im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Roller-Fahrer zu Fall kam und verletzt wurde. Der PKW-Fahrer erlitt einen leichten Schock und wurde von dem Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr rückte an um die auslaufenden Betriebsstoffe mit Bindemittel abzustreuen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier