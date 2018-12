Schrottdiebstahl: Polizei stellt Täterfahrzeug sicher

(wS/ots) Siegen 28.12.2018 | Am Donnerstagabend wurden zwei Schrottdiebe bei einem Metalldiebstahl in Siegen Kaan-Marienborn auf frischer Tat betroffen. Das aus Osteuropa stammende Duo war gerade bei einer an der Hauptstraße gelegenen Firma dabei, dort in Containern gelagerte Heizkörper in seinen weißen Kastenwagen zu verfrachten.

Da die vor diesem Hintergrund alarmierte Polizei auf der Ladefläche des Kastenwagens noch weiteres vermeintliches Diebesgut fand, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen die beiden Diebe wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

