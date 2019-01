2 x Diebstahl aus PKW

(wS/ots) Siegen 21.01.2019 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte bei zwei in Siegen „Auf der Schemscheid“ stehenden Krankentransportfahrzeugen eines Taxi-Unternehmens die Seitenscheiben ein und entwendeten daraus zwei Smartphones der Marke Samsung J3.

Und am Sonntag in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr wurde aus einem in Siegen-Trupbach „Am Wurmberg“ geparkten schwarzen PKW Kia eine Handtasche samt Bargeld, EC-Karte und eines Iphone 7 entwendet. Auch hier wurde zur Tatbegehung eine Fensterscheibe des Kias eingeschlagen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

