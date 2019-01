Geisweid – Navi aus Lkw gestohlen: Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen-Geisweid 17.01.2019 | Dreister Diebstahl beim Entladen eines Lkw`s

Während ein LKW-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr sein Fahrzeug an der Laderampe eines großen Supermarktes in Siegen-Geisweid in der Breitscheidsstraße entlud, entwendete ein noch Unbekannter aus der Fahrerkabine des LKW das Handy und das Navigationsgerät des LKW-Fahrers.

Auf seiner anschließenden Flucht wurde der Dieb von einem unbekannten Passanten verfolgt, dessen Personalien der Polizei noch nicht bekannt sind. Das Kriminalkommissariat 5 bittet diesen wichtigen Zeugen deshalb, sich nachträglich unter 0271-7099-0 zu melden. Gleiches gilt für sonstige Zeugen.

