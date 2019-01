Kaan Marienborn – Technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer

(wS/red) Siegen-Kaan-Marienborn 26.01.2019 | Starke Rauchentwicklung durch defekten Durchlauferhitzer

Die Feuerwehr wurde heute Mittag zu einem Haus in der Hauptstraße in Kaan-Marienborn gerufen, ein defekter Durchlauferhitzer schien dort in Brand geraten zu sein.

Die eintreffende Feuerwehr hatte alles schnell unter Kontrolle und konnte einen größeren Schaden verhindern, die Straße musste allerdings während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Personen wurden dabei Gottseidank nicht verletzt.

