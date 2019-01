Kollision im Kreuzungsbereich: 50.000 Euro Sachschaden, ein Verletzter

(wS/ots) Siegen 22.01.2019 Am Montagmittag gegen 14 Uhr kam es in einem Kreuzungsbereich Geisweider Straße/Setzetalstraße zu einer Kollision einer Mercedes Benz G-Klasse mit einem Toyota Auris. Die Mercedesfahrerin hatte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den ihr entgegenkommenden Toyota nicht wahrgenommen und war dann mit diesem kollidiert.

Bei dem Unfall wurde der Beifahrer in dem Auris leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Schadensbilanz des Unfallgeschehens beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

.

