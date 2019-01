Kreuztal: Pkw-Brand auf der HTS

(wS/LS) Kreuztal 07.01.2019| Ein älterer Herr befuhr am späten Nachmittag gegen 16:40 Uhr die Hüttentalstraße von Kreuztal in Richtung Krombach. Als er bemerkte, dass sein Pkw im Motorraum qualmte, fuhr er rechts auf den Standstreifen. Zwei hilfsbereite junge Männer hielten mit an und halfen den Fahrer aus seinem Fahrzeug, welches nun im vorderen Bereich Feuer gefangen hatte. Die alarmierte Feuerwehr Kreuztal hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Am Pkw entstand Totalschaden.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de

