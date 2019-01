Netphen – Erfolgreiches Blutspendejahr 2018 für den DRK Ortsverein Deuz

(wS/red) Netphen 22.01.2019 | Erfolgreiches Blutspendejahr 2018 für den DRK Ortsverein Deuz

Bei milden Temperaturen und bestem Wanderwetter sind insgesamt knapp 200 Freiwillige dem Aufruf zur unentgeltlichen Blutspende Ende letzten Jahres gefolgt und haben beim DRK Ortsverein Deuz in der Deuzer Turnhalle ihr Blut gespendet.

Der verantwortliche Leiter des Blutspendetermins, der stellvertretender Rotkreuzleiter Christian Büdenbender, freute sich besonders, dass er 11 junge Menschen erstmals als Blutspender begrüßen durfte.

Das DRK in Deuz möchte sich besonders bei seinen treuen Gästen für die regelmäßige Teilnahme bedanken und in diesem Zug besonders folgende Mehrfachspender erwähnen: Frau J. Wied und Frau S. Liska für je 10 Spenden, Herr M. Klein, und Herr E. Miltz für je 25 Spenden, Frau R. Jochindke, Frau M. Vitt , Herr E. Born und Herr H. Braach für je 50 Spenden. Herr P. Bätzing für 75 Spenden.

Nachträglich geehrt für Ihre bereits geleisteten Spenden wurden Frau Irmtrud Kotzian, Frau Karola Küthe, Herr Falk Schmitz und Herr Matthias Baier für je 50 Spenden und Frau Andrea Wagener für 75 Spenden.

Das DRK Deuz bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern für das Engagement und die Aktiven um Rotkreuzleiter Theo Schneider wünschen sich, dass alle Jubilare noch bei vielen weiteren Terminen begrüßt werden können. Insgesamt hatte der DRK Ortsverein Deuz im Jahr 2018 über alle Blutspendetermine verteilt 694 Blutspender empfangen und somit den positiven Trend der Blutspenderzahlen in den letzten Jahren bestätigt.

Der Ortsverein hofft und baut auch 2019 auf die Unterstützung mit der Teilnahme an der Blutspende und lädt hiermit herzlich für den nächsten Termin am 26.03.2019 in die Georg-Heimann Halle nach Netphen ein.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier