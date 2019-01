SEK-Einsatz in Olsberg – 49-jähriger Mann widersetzte sich seiner Rückführung

(wS/ots) 23.01.2019 Olsberg | Ein 49-jähriger Mann aus Tadschikistan musste am Mittwoch durch Spezialkräfte der Polizei in einem Olsberger Wohnheim verhaftet werden. Der Mann widersetzte sich gegen seine Rückführung. Am frühen Morgen sollte die Rückführung nach Litauen durch die Ausländerbehörde des Hochsauerlandkreises erfolgen.

Der Mann zog ein Messer, drohte sich zu verletzen und schloss sich in seinem Zimmer an der Bahnhofstraße ein. Durch die hinzugerufene Polizei wurde umgehend der Bereich großräumig abgesperrt. Der Mann wurde schließlich durch Spezialkräfte der Polizei verhaftet. Hierbei wurde er leicht verletzt.

In enger Absprache mit der Polizei wurden durch die Schulleitung der Sekundarschule Gebäudeteile in Sichtweite des Wohnheims gesperrt. Der Unterricht der betroffenen Klassen wurde auf andere Räumlichkeiten verlegt. Eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler bestand nicht.