Stadt Hilchenbach: Baumfällungen im Stadtgebiet

(wS/red) Hilchenbach 28.01.2019 | Baumfällungen in Allenbach, Dahlbruch, Helberhausen und Lützel

Die Stadt Hilchenbach muss in einigen Stadtteilen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stadteigene Bäume kurzfristig durch eine beauftragte Firma fällen lassen.

In Allenbach können die Arbeiten in der Straße „Alte Landstraße“ zu Behinderungen führen.

In Dahlbruch werden Bäume in der „Marburger Straße“ und am „Bernhard-Weiss-Platz“ gefällt.

In Helberhausen sind die Straßen „Jahnstraße“ und „In der Bäche“ von den Arbeiten betroffen.

In Lützel erfolgen die Baumfällungen in den Straßen „In den Eichen“, „Am Pfaffenhain“ und „Hohler Weg“.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen und Behinderungen während der Arbeiten.

