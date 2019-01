Stiftungsfest SV Germania Salchendorf am 02. Februar 2019

(wS/red) Netphen 09.01.2019 | 109. Stiftungsfest am Samstag, 02.Februar, um 19 Uhr in der Johannlandhalle in Netphen-Salchendorf

Hier noch einige wichtige Informationen zum Stiftungsfest:

– Einlass: 18:30 Uhr

– Beginn: 19:00 Uhr

– Motto: Back to the 80´s and 90´s

Programm:

– Ehrung von verdienten Mitgliedern

– Auftritte Abteilungen des SVG (Fitness-Jugend, Tischtennis, NEKSSD, Grüne Funken BGO, Callboys)

– Vorverkauf: Horbes, Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter



