Unfall auf der A45 mit einer verletzten Person

(wS/red) Wilnsdorf 17.01.2019| Zu einem Verkehrsunfall kam es heute gegen 14:15 Uhr auf der A45 zwischen Wilnsdorf und Burbach Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe des Parkplatz Wildenberg. Der Fahrer des weißen VW kam aufgrund von Schneematsch ins schleudern und brallte gegen einen LKW. Der Fahrer des weißen VW wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr rückte zur Unfallstelle an um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Reinigung der Fahrbahn wird sich voraussichtlich bis 17 – 18 Uhr hinziehen. Die mittlere und rechte Fahrspuren sind in diesem Zeitraum vollgesperrt.

Fotos: wirSiegen.de/J.F.