Verkehrsunfall mit drei jungen Leuten / 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

(wS/ots 26.01.2019 Bad Berleburg | Am Freitag, 25.01.2019, gegen 22:20 Uhr,

befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die L553 aus Richtung Röspe in

Richtung Bad Berleburg Aue. Ebenfalls im Pkw befanden sich zu diesem

Zeitpunkt ein 19-jähriger Beifahrer sowie jeweils eine 15- und eine

16-jährige Jugendliche. Aufgrund von Straßenglätte geriet der Pkw des

19-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke.

Nachdem der 19-Jährige versuchte gegenzulenken, rutschte der Pkw in

den Straßengraben, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der

19-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 15- und 16-jährigen

Jugendlichen wurden leicht verletzt. Lediglich der 19-jährige

Beifahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste durch einen

Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von circa 6500 Euro.

