Video: Brand im Schweinestall – ca. 100 Tiere tot

(ws/ots) Finnentrop 22.01.2019 | Zu einem größeren Brand kam es am Montagabend gegen 22.50 Uhr im Hollenbock. Nach bisher vorläufigen Erkenntnissen verursachte ein aufgestellter Gasheizstrahler, der Wasserleitungen wärmen sollte, das Feuer. Dieser heizte die Bausubstanz so stark auf, dass der Schweinestall in Flammen aufging. Hierbei verendeten auch ca. 100 Schweine.

VIDEO: Brand eines Schweinestalls: Über 100 Tiere Tot

Dieses Video auf YouTube ansehen

Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften schafften es schließlich gegen 01.00 Uhr den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Video & Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier