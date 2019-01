(wS/red) Siegen-Weidenau 26.01.2019 | Orgelmatinée am 3. Februar

Am Sonntag, den 3. Februar spielt Malte Blaß (Oberhausen) in der Orgelmatinee in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 um 10:45 Uhr Werke von Thomas Sanders Dupuis, Jean Jacques Beauvarlet-Charpentier, Simon Sechter, Walter Battison Haynes und Andreas Willscher. Der Eintritt ist frei.

