Meisterhaftes Training mit Vize-Weltmeisterin Melissa Rathmann: Ein Rückblick auf den erfolgreichen Frühjahrslehrgang beim Karateverein Shotokan Niederschelden e.V.

(wS/ks) Siegen 08.05.2024 | Erfolgreicher Lehrgang mit Vize-Weltmeisterin Melissa Rathmann

Bereits zwei Wochen ist es her (20. April 2024), dass der Karateverein Shotokan Niederschelden e.V. die Vize-Weltmeisterin und 9-fache Europameisterin Melissa Rathmann erstmalig im Karatedojo begrüßen durfte. Der ausgerichtete Frühjahrslehrgang war ein voller Erfolg – mehr als 60 Karatekas kamen aus dem Siegener Raum, sogar aus Köln, Bonn und Gießen zu Besuch, um von einer der erfolgreichsten Karate-Kämpferinnen der heutigen Zeit zu lernen.

Die 31-jährige Melissa Rathmann, die sich seit ihrem 6. Lebensjahr mit Leib und Seele dem Shotokan Karate widmet, kommt gebürtig aus Bonn und ist dort 2. Vorsitzende des befreundeten Karatevereins Karate Dojo Ochi Bonn e.V.

Mit ihrer Leichtigkeit und Präzision lehrte und motivierte sie die kleinen, großen, jungen und alten Karate-Kämpfer/innen von Weiß- bis Schwarzgurt ihre jahrelangen Erfahrungen, die sie unteranderem durch mehrfache Besuche in Japan bei ebenfalls international sehr erfolgreichen und namhaften Senseis der Karateszene erlangt hat.

Der Lehrgang hat beiderseits sehr viel Freude bereitet und der Verein freut sich jetzt schon, Melissa Rathmann nächstes Jahr wieder zu einem Lehrgang begrüßen zu dürfen.

Wer auch etwas für seinen Körper und Geist tun möchte und lernen will, sich selbst zu verteidigen, der ist herzlich zum kostenfreien Anfängerkurs im Shotokan Niederschelden e.V. eingeladen! Der 3-monatige Schnupperkurs ist für jede/n ab 8 Jahren geeignet, egal ob klein oder groß, dick oder dünn, jung oder alt! Kommt einfach mit lockeren Sportklamotten im Karate-Dojo vorbei: Jeden Montag – Kinder ab 8 Jahren um 18 Uhr und Erwachsene (ab 14 Jahren) um 19 Uhr. Mehr Infos unter www.shotokan-niederschelden.de

Fotos: Shotokan-Karate Niederschelden eV