Der 21. Siegerländer AOK-Firmenlauf am 3. Juli ist ausgebucht!

(wS/anl) Siegen 08.05.2024 | Es hatte sich bereits in der letzten Woche abgezeichnet und die über 1.500 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wurden von :anlauf über die große Resonanz auf den diesjährigen Firmenlauf informiert. Daraufhin hat den Veranstalter des Siegerländer AOK-Firmenlaufs in der ersten Maiwoche eine wahre Meldelawine erreicht, so dass am Montag das Meldeportal geschlossen wurde. Wie in den vergangenen Jahren haben sich der Veranstalter mit den Behörden auf eine Teilnehmerzahl von 8.500 verständigt. Wer in den letzten Jahren den Firmenlauf auf dem Bismarckplatz besucht hat, kennt die begrenzten Kapazitäten. :anlauf als Veranstalter bittet um Verständnis, dass keine Anmeldungen mehr angenommen werden können. Eine Nachrückerliste gibt es auch nicht! „:anlauf möchte am 3. Juli eine Veranstaltung durchführen, bei der alle Beteiligten ein großes Fest feiern. Es tut uns leid, wenn einige Firmen eine Teilnahme geplant haben, die wir jetzt nicht mehr berücksichtigen können. Aber sowohl die behördlichen Vorgaben als auch unsere organisatorischen Möglichkeiten lassen eine Erhöhung der Teilnehmerzahl nicht zu,“ so Martin Hoffmann von :anlauf als Verantwortlicher für den AOK-Firmenlauf.

Noch Startplätze beim „Siegerländer AOK-Firmenlauf Überall“

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Teilnahme am diesjährigen Siegerländer AOK-Firmenlauf ist immer noch für alle Interessierten möglich. Auch Firmen, die noch nicht gemeldet haben und Kolleginnen und Kollegen, die am 3. Juli nicht in Siegen vor Ort sind, können Teil eines Teams und der gesamten Veranstaltung werden. Vom 3. Juli bis zum 9. Juli kann, wie in den vergangenen Jahren, auch an allen anderen Orten noch gelaufen und gewalkt werden. Startnummer, Medaille, Urkunde & T-Shirt (optional) sind inklusive. Anmeldungen zur individuellen Teilnahme sind ab dem 15. Mai über www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de möglich.

Foto: :anlauf