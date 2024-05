Siegener Ferienspaß: Jetzt online entdecken und „einchecken“

(wS/si) Siegen 08.05.2024 |Ob Tagesausflüge, Ferienfreizeiten oder Sportaktionen – beim Ferienspaß 2024 bieten das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Siegen und der Stadtjugendring Siegen e.V. zum nunmehr 47. Mal wieder eine Fülle von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet Siegen an. Zahlreiche Angebote sind bereits jetzt online abrufbar.

Geplant sind verschiedenste Aktivitäten über den gesamten Sommer hinweg bis hin zum Jahresende. Ebenso groß wie die Interessenvielfalt der jungen Siegenerinnen und Siegenern wird dabei auch das Angebot an Veranstaltungen sein. Bei Aktivitäten des Kulturrucksacks NRW, Fahrradtouren und Erlebnisfreizeiten sowie Workshops in den Bereichen Tanz, Musik und Sport und vielem mehr kommen Kinder- und Jugendliche aller Altersgruppen auf ihre Kosten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren steht die Ferienspaß-Broschüre wieder online zur Verfügung. Der Link dazu ist auf der städtischen (Notfall-)Homepage sowie auf der Internetseite des Stadtjugendrings Siegen e.V. zu finden. Zahlreiche Angebote können dort schon jetzt eingesehen und direkt gebucht werden. Zudem wird das Programm stetig aktualisiert, sodass weitere Aktivitäten von verschiedenen Vereinen und Veranstaltern fortlaufend hinzukommen. Es lohnt sich also, in den kommenden Monaten regelmäßig einen Blick auf das aktuelle Ferienspaßprogramm zu werfen.

Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite des Siegener Ferienspaßes unter www.unser-ferienprogramm.de/siegen.