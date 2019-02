1. FC Kaan-Marienborn – Young Football Talents

(wS/red) Kaan-Marienborn 05.02.2019 | Young Football Talents weitet das Camp-Angebot 2019 aus

Auch in diesem Jahr richtet Florian Hammels Organisation Young Football Talents in den Oster- und Sommerferien wieder die beliebten Fußball-Camps im Siegerland und Wittgenstein aus. „In diesem Jahr haben wir unser Angebot nochmal erweitert und neue Vereine hinzugewonnen. Das spricht für die Qualität unserer Fußball-Camps“, freute sich Florian Hammel.

In den Osterferien fällt der Startschuss wie gewohnt mit einem Torwart- und Leistungscamp für Feldspieler. Während sich das Torwartcamp an 6-14 jährige Nachwuchskicker richtet, ist das Leistungscamp für die Jahrgänge 2004-2010 bestimmt.

Hammel erklärte: „Gerade für die Torhüter ist das ein wichtiges Angebot, da es den kleineren Vereinen aus verständlichen Gründen häufig schwer fällt, ein adäquates Torwarttraining anzubieten.“Vom 16. bis 18. April rollt der Ball hier auf dem Bürbacher Galgenberg.

In den Sommerferien folgen die Camps dann in Hülle und Fülle. Erstmals mit dabei sind der TSV Siegen, die SG Mudersbach/Brachbach und bei den Nachbarn aus dem Wittgensteiner Land der TuS Dotzlar, der nach langen Jahren auf der roten Asche nun über einen schmucken Kunstrasen verfügt.

Die Termine im Überblick:

15.-19.07.2019: VfL Bad Berleburg

15.-19.07.2019: SV Netphen 1

22.-26.07.2019: TSV Siegen

29.07.-02.08.2019: SG Mudersbach /Brachbach

12.-16.08.2019: TuS Dotzlar

12.-16.08.2019: SV Netphen 2

19.-23.08.2019: Sportfreunde Eichen-Krombach

19.-23.08.2019: 1. FC Kaan Marienborn

Die Anmeldung läuft über die Webseite https://www.young-football-talents.de. Dort gibt es auch weiterführende Informationen.



