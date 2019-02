17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

(wS/ots) Hilchenbach 20.02.2019| Am Mittwochnachmittag, 20.02.2019 gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger Motorradfahrer die K 31 von Allenbach her kommend in Richtung Grund. In einer Linkskurve bricht das Hinterrad aus und er kommt dadurch zu Fall. Dabei verletzt er sich schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

Fotos: L.Schneider/wirSiegen.de

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier