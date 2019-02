(wS/red) Siegen 06.02.2019 | Markt der schönen Dinge –Nur einmal im Jahr-

Der große Kunst- und Handwerker-Markt

– Markt der schönen Dinge –

Handgemacht

Kreatives und Kulinarisches

Siegerlandhalle

Sonntag, 17. Februar 2019, 11-18 Uhr

Das neue Jahr fängt in Siegen direkt mit einem Highlight an: in der Siegerlandhalle findet am Sonntag, 17. Februar, der große, traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt statt. Unter dem Titel „handgemacht“ präsentieren eine hochkarätige Schar von Handwerkern, Genusshandwerkern und Künstlern aus der Region und weit darüber hinaus, ihre Arbeiten und Erzeugnisse, um die Besucher mit ihren kreativen, künstlerischen und dekorativen Arbeiten und mit allerlei kulinarischen Spezialitäten zu erfreuen. Die Veranstaltung ist mit über 50 Ausstellern bis auf den letzten Platz ausgebucht, so dass die Besucher eine nahezu überwältigende Fülle von Angeboten erwartet.

Nicht von ungefähr gehört die sehens- und erlebniswerte Veranstaltung in der Siegerlandhalle zu den traditionsreichsten Handwerkermärkten im gesamten Bundesgebiet. Seit über 30 Jahren gibt sich, immer Anfang des Jahres, eine Elite von Kunsthandwerkern in Siegen die Ehre.

Wer auf der Suche nach handgefertigten kunsthandwerklichen Einzelstücken, künstlerischen Unikaten und kulinarischen Köstlichkeiten ist, sollte den Termin am 17. Februar auf keinen Fall verpassen. Denn diese Veranstaltung findet nur ein einziges Mal im Jahr statt und gilt als einer der schönsten Märkte im weiten Umkreis. Der „Markt der schönen Dinge“ lockt jedes Jahr weit über 1.000 Besucher in die Siegerlandhalle.

Die Besucher dürfen sich auf außergewöhnliche und ausgefallene Kunstwerke und vielfältige Leckereien freuen. Präsentiert werden qualitativ ansprechende Werke, die ein großes kunsthandwerkliches Spektrum abdecken und allesamt handgemacht sind. Von Textildesign, Wollartikel, Tusche-, Öl-, Acryl- oder Aquarell-Werke, über Accessoires, Dekoartikel, Holz-, Metall- und Glasarbeiten, sowie selbstgefertigte Schmuckkreationen aus den verschiedensten Materialien, ist alles auf dem Markt zu finden, was Herz und Sinne erfreut.

Immer wieder ragen einzelne Aussteller ob der Originalität und Qualität ihrer Arbeiten heraus. Angenehm ergänzt wird das große Angebot durch zahlreiche kulinarische Highlights und Köstlichkeiten mit spannenden, neuen geschmacklichen Kreationen. Hier wird für nahezu jeden Feinschmecker etwas dabei sein, sei es etwas Süßes oder etwas Herzhaftes, wie z.B. die Schnäpse und Liköre im amerikanischen Stil der Fa. O´Donnel Moonshine, Nudeln aus eigener Herstellung, feinstes italienisches Kaffeegebäck und selbstgemachtes Brot.

Der Markt ist geradezu ideal als Einkaufsquelle zur Verschönerung des eigenen Heimes oder um einmalige und originelle Produkte zum verschenken zu finden.

Der große Kunst- und Handwerker-Markt „handgemacht“, in der Siegerlandhalle, ist am Sonntag, 17. Februar, durchgehend von 11 bis 18 Uhr für die Besucher geöffnet.

