5000 Euro Sachschaden bei Feuer in einer Garage

(wS/red) Gosenbach 01.02.2019 | Gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Garage gemeldet. Der Garagenbesitzer hatte zuvor noch klimmende Asche in einem Plastikmülleimer ausgeleert, wodurch das Plastik anfing zu Schmoren. Aufgrund dessen entzündete sich ein kleiner Stapel mit Feuerholz, der in der Garage gelagert war.

Das in der Garage abgestellte Fahrzeug wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca 5000 Euto. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gosenbach, Oberschelden, Eiserfeld und die amtliche Hauptwache Siegen, sowie die Polizei.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

