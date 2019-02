Bad Berleburg – Besichtigung der Baustelle „Jugendforum am Markt“

(wS/red) Bad Berleburg 06.02.2019 | Besichtigung der Baustelle „Jugendforum am Markt“

Über den Jahreswechsel sind die Arbeiten an der Baustelle des Regionale-Projektes „Jugendforum am Markt“ in Bad Berleburg weiter vorangeschritten. Alle interessierten Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, sich am Sonntag, den 10. Februar 2019 in der Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr einen Eindruck von der Umsetzung und dem Baufortschritt am Marktplatz zu machen. Die wesentlichen Arbeiten an Rohbau und Fassade konnten noch im vergangenen Jahr, und damit vor Wintereinbruch, abgeschlossen werden.

Nun liegt der Fokus der ausführenden Unternehmen auf dem Innenausbau des neu geschaffenen Foyers, des angebauten Magazins sowie der neuen Veranstaltungsräume im Obergeschoss. In den vergangenen Wochen und Monaten ist an verschiedensten Baumaßnahmen gearbeitet worden: Insbesondere wurden die technischen Voraussetzungen zur Herstellung der Elektroversorgung, Beleuchtung, Beheizung und Belüftung vorangetrieben.

„Die Glasfassade sowie weitere wesentliche Rohbauarbeiten des neuen Foyers sind weitestgehend abgeschlossen, womit die Räumlichkeiten für die künftige Nutzung als Besucherzentrum sichtbar werden“, stellt Kämmerer Gerd Schneider zum aktuell sich darstellenden Bild des Projektes fest. „Ebenso bietet der Stand der Arbeiten Einblicke in den neu errichteten „Backstage-Bereich“ im Anbau zur Ludwigsburgstraße hin, sowie in die Veranstaltungsräume im Obergeschoss.“

Die Verwaltung bietet deshalb allen Interessierten die Möglichkeit, sich vor Ort zu informieren: Am Sonntag, den 10. Februar, sind alle Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr herzlich zur Baustellenbesichtigung am Marktplatz eingeladen.

