Bergknappenkapelle Niederschelden – Musik zum Anfassen

(wS/red) Niederschelden 14.02.2019 | Musik zum Anfassen am 28.3.2019

Es ist wieder soweit: Die Zwergknappen suchen neue Mitmusiker/Innen! Deswegen laden wir alle musikbegeisterten Kinder und natürlich auch die Eltern am Donnerstag den 28.3.2019 um 18.00 Uhr ins Volkshaus Niederschelden ein. Wer also Lust hat sich die Zwergknappen in Action anzuschauen , der kommt einfach mal vorbei. Egal ob die Kinder schon ein Musikinstrument spielen oder nicht.

Bei dem Schnuppertag ist jeder recht herzlich eingeladen die Probelocation der Zwergknappen kennenzulernen. Wer schon ein Musikinstrument spielt, kann dies gern mitbringen und mitmusizieren. Doch auch alle, die noch kein Instrument spielen und Lust haben mal eines auszuprobieren sind herzlich eingeladen. Wir werden an diesem Tag die Möglichkeit bieten alle Blasinstrumente und natürlich auch die Schlaginstrumente einmal auszuprobieren.

Die Bergknappenkapelle Niederschelden legt sehr großen Wert auf die Jugendarbeit und somit sind wir natürlich höchst motiviert Nachwuchsmusiker für unser Orchester,und zuvor das Jugendorchester (Zwergknappen) auszubilden. Wir unterstützen hier die Kinder, die gerne ein Instrument erlernen möchten. Alle wichtigen Informationen zu der Jugendförderung/Ausbildung der Nachwuchsmusiker werden bei Musik zum Anfassen angesprochen und geklärt.

Also Kinder: wenn ihr Lust auf Musik habt und selber gerne in einem Orchester spielen möchtet, kommt vorbei.

Die Zwergknappen und die Siegerländer Bergknappen Niederschelden freuen sich auf Euch!

