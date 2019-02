„Brautkleid und Krönchen“ Krimi-Lesung in Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 06.02.2019 | Abendkrimi in Neunkirchen

Blutrot war die festliche Abendrobe, in der Anette Schäfer die Gäste ihrer Autorenlesung kürzlich in Neunkirchen begrüßte. Eingebettet in eine spannende und schlüssige Kriminalhandlung werden in Anette Schäfers zweitem Roman „Gekrönt“ verschiedene Schauplätze des Siegerlandes detailverliebt geschildert. Einige dieser Orte dienen im Krimi sogar als Kulissen für grausige Tatorte, so zum Beispiel der Eingangsbereich zur Bibliothek Neunkirchen im Bürgerzentrum. Bibliothekarin Denise Meckel hatte daher die Gäste des Abends mit der passenden Dekoration überrascht: „Normalerweise dekorieren wir immer nur den Lesungstisch oder die Bühne – dieses Mal stimmen wir das Publikum schon außen am Gebäudeeingang auf den Abend ein“.

Im Kriminalroman „Gekrönt“ stehen nicht nur Frauen in einer besonderen Situation ihres Lebens, nämlich unmittelbar vor ihrer Hochzeit, im Fokus. Auch den Charakter der jungen Ermittlerin Johanna Daub hat die Verfasserin in beruflicher wie privater Hinsicht authentisch entwickelt und dargestellt. Passend dazu wurde der Lesungsabend von der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Neunkirchen unterstützt, durch deren Unterstützung und Beratung die Belange von Frauen im Rahmen der Gemeindeverwaltungsarbeit berücksichtigt werden.

Mit einem akustischen Bonbon überraschte die vielseitige Gastgeberin Anette Schäfer ihr Publikum, indem sie einen selbstgetexteten Song zum Fall „Gekrönt“ gesanglich darbot.

Der vorgestellte Titel ist in ihrem neu gegründeten Siegener „Krönchen-Verlag“ erschienen. Auch der erste Fall von Johanna Daub, „Abgelehnt“, konnte am Lesungsabend noch erworben und von der Autorin signiert werden.

