Erneuerung der K 32 in Netphen abgeschlossen

(wS/red) Netphen 26.02.2019 | Rundum sanierte Fahrbahndecke, Busbuchten und Abwasserleitungen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Netphen hat der Kreis innerhalb eines Jahres die Ortsdurchfahrt der K 32 in Netphen saniert. Am vergangenen Freitag eröffnete Landrat Andreas Müller gemeinsam mit Vertretern der Stadt Netphen, des Landesbetriebs Straßen NRW und der zuständigen Baufirma Dr. Fink-Stauf die zentrale Kreisstraße. Alle Beteiligten zeigten sich zufrieden über den Verlauf der Bauarbeiten und über die fertige Strecke.

„Die zahlreichen Kreisstraßen sind das Rückgrat der Straßenverkehrsinfrastruktur in unserer Region. Daher hat die Instandhaltung und Sanierung für mich einen hohen Stellenwert“, betont Landrat Andreas Müller.

Die Kosten, die der Kreis in die neue Fahrbahndecke sowie die neuen Busbuchten investiert hat, belaufen sich auf ca. 900.000€. Im Vorfeld der Bauarbeiten, die im März 2018 gestartet waren, verlegte die Stadt Netphen bereits neue Regenwasserkanäle und Wasserleitungen.

Im ersten Bauabschnitt im Frühjahr 2018 erfolgte ein Vollausbau der Kreisstraße von der Katholischen Kirche bis zur Grundschule Netphen. Die zweite Phase begann im September, in der eine Oberbauerneuerung von der Grundschule bis zum Sportpark Siegerland durchgeführt wurde.

„Wir freuen uns, dass der zweite Bauabschnitt schneller als ursprünglich geplant fertig gestellt werden konnte und hoffen jetzt auf einen schnellen Endausbau. Außerdem danken wir allen Anliegern der Brauersdorfer Straße und den Umleitungsstraßen für ihre Geduld und ihr Verständnis“, so Paul Wagener, Bürgermeister der Stadt Netphen.

Insgesamt wurden von der etwa einen Kilometer langen, vielfrequentierten Strecke rund 2.500 Tonnen Teer entsorgt. Im Gegenzug verbaute die ausführende Firma, Dr. Fink-Stauf, im ersten Abschnitt mehrere tausend Tonnen Schotter für eine 50cm dicke Frostschutzschicht.

Aktuell befinden sich folgende Kreisstraßen-Maßnahmen in der Restabwicklung:

K 53 Bad Laasphe/Bracht in Richtung Richstein (Brückenerneuerung, Kostenvolumen Kreis ca. 310.000 €) Straße ist freigegeben. Es erfolgen nur noch Restarbeiten

K 19 Niederheuslingen (Stützwanderneuerung, Baukosten ca. 300.000 €). Stützmauer ist errichtet, es erfolgen noch Restarbeiten

Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Umsetzung:

K 32 Brauersdorf (insgesamt drei Bauabschnitte, Kostenvolumen 1,4 Mio €) Erster und zweiter Bauabschnitt fertiggestellt, der Wasserverband wird den dritten Bauabschnitt ausschreiben

K 40 Bad Berleburg / Christianseck (Baukosten ca. 2,3 Mio €)

ein Teilabschnitt wurde in 2018 fertiggestellt, Weiterbau im Frühjahr 2019

K 43 Bad Berleburg / Schwarzenau von der Abzweigung K 44 bis Abzweigung K 40 (Baukosten ca. 400.000 Euro)

In 2019 sollen folgende Baumaßnahmen umgesetzt werden, deren Ausschreibung und Vergabe bereits im Dezember 2018 oder Januar 2019 erfolgt ist:

K 45 Bad Berleburg / Sassenhausen bis B 480 (Baukosten ca. 300.000 Euro)

K 19 Freudenberg Oberheuslingen bis Lindenberg (Baukosten ca. 950.000 Euro)

K 36 Ortsdurchfahrt Fischelbach (Baukosten ca. 1,6 Mio. Euro)

K 33 Rüppershausen bis Steinbach (Baukosten ca. 0,9 Mio. Euro)

K 5 in Netphen Dreis-Tiefenbach (Brückeninstandsetzung, geschätzte Baukosten ca. 780.000 Euro)

Bildunterschrift: V. l. n. r.: Erwin Rahrbach (Dezernent Bauwesen, Stadt Netphen), Landrat Andreas Müller, Eberhard Zimmerschied (Landesbetrieb Straßen NRW), Rainer Schild (Fachbereichsleiter, Stadt Netphen), Olaf Lück (Bauleiter, Firma Dr. Fink-Stauf).

