Gebrüder-Busch-Kreis: „Concerto Humoroso“: Gogol & Mäx – die Großmeister des musikalischen Lachtheaters

(wS/red) Hilchenbach-Dahlbruch 04.02.2019 | Gogol und Mäx „Concerto Humoroso“

Wenn im ehrwürdigen Theatersaal klassische Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk.

Was diese meisterlichen Komiker auf den Theaterbühnen Europas darbieten, ist schlichtweg atemberaubend: Zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens über die akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit und die schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt.

Und wenn im grandiosen »Finale grande« die Pianisten-Ballerina im rosa­ farbenen Rüschenkleid auf filigranem Stahl balanciert, dann hat es den Anschein, als könne sich selbst die auf dem Klavier thronende Bachbüste vor Lachen kaum mehr auf ihrem Sockel halten.

Was für ein Glück fürs Publikum, dass Maestro Gogol, dieser eitle Tastenlöwe alter Schule, vor 25 Jahren den genial-anarchistischen Erzkomödianten Mäx als seinen persönlichen Orchesterdiener engagiert hat. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikums-Verzauberer im Jubiläumsgepäck.

Herzlich Willkommen in der herrlich grotesken und umwerfend komischen Welt der Konzertakrobaten. Herzerfrischende Momente größter Heiterkeit und Freude über und mit zwei Großmeistern des musikalischen Lachtheaters sind garantiert.

Termin: Donnerstag > 14. Februar 2019 > 20 Uhr

Gebrüder-Busch-Theater, Bernhard-Weiss-Platz 6, Hilchenbach-Dahlbruch

Eintritt: Balkon 26 | Parkett 24 / 22 / 20 | Schüler/innen, Studierende 10

Karten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, Hilchenbach-Dahlbruch (Telefon 02733/53350), in den Bürgerbüros der Stadt Hilchenbach, (Telefon 02733/288-134) und der Gemeinde Erndtebrück (Telefon 02753/605124), im Internet unter www.proticket.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Weitere Infos auch unter www.hilchenbach.de und www.gebrueder-busch-kreis.de.

