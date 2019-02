Kreuztal – Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes

(wS/ots) Kreuztal 06.02.2016 | Fahrerflucht, nachdem er einen Pkw beschädigt hat

Am Montag, 04.02.2019, in der Zeit zwischen 11 und 11.20 Uhr wurde eine auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in Kreuztal an der Siegener Straße geparkte schwarze Mercedes A-Klasse von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Möglicherweise wurde der Unfall von einem Pärchen beobachtet, das zum Unfallzeitpunkt dort an einem mittelbraunen Mittelklassewagen direkt gegenüber des beschädigten Pkw stand. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet diese Zeugen, sich unter 02732-909-0 zu melden.



