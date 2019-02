Neunkirchen – Einbruch in Bäckerei und Einfamilienhaus

(wS/ots) Neunkirchen 06.02.2019 | Einbrüche in Neunkirchen und Siegen



Am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in eine Bäckerei in Neunkirchen-Struthütten in der Kölner Straße ein, indem sie eine Hintertür gewaltsam aufbrachen und dabei entsprechenden Sachschaden anrichteten.

Und am Dienstag – in der Zeit zwischen 14.20 und 18.20 Uhr – drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Siegen „Am Buxbaum“ ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten dabei vorgefundenes Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeuge nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat unter 0271-7099-0 entgegen.



