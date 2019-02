Olpe – Täter flüchten mit dunklem Opel Kombi

(wS/ots) Olpe 02.02.2019 |

Bei seiner Rückkehr überraschte ein Wohnungsbesitzer am Freitag (1. Februar) zwei Einbrecher. In der Zeit zwischen 09.35 und 10.10 Uhr drangen sie in ein Mehrfamilienhaus im Falkenweg ein. Sie hebelten dazu eine ebenerdig gelegene Terrassentür auf und betraten die Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck in unbekanntem Wert.

Nach Angaben des Geschädigten flüchteten die Tatverdächtigen in einem vermutlich dunklen Opel Kombi mi AK-Kennzeichen Die Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kripo erschien zur Spurensicherung. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier