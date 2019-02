Poolparty Aue-Wingeshausen

(wS/red) Aue-Wingeshausen 05.02.2019 | POOLPARTY IM LEHRSCHWIMMBECKEN AUE-WINGESHAUSEN

Der Start in das neue Schuljahr soll auch in diesem Jahr wieder mit der einzigartigen Poolparty im Lehrschwimmbecken in Aue-Wingeshausen gefeiert werden. Am Samstag, den 09.02.2019, beginnt die Party um 13:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Wie auch im letzten Jahr wird es alkoholfreie Cocktails und Crêpes für kleines Geld geben. Die DLRG Bad Berleburg wird alle schwimmwütigen Kids ab 7 Jahren mit jede Menge Spiel und Spaß unterhalten und wer einfach nur „Abhängen“ möchte, kann dies in einer Chillecke tun.

Wie auch im letzten Jahr wird der Rodeo Wisent vom Jugendförderverein zur Verfügung stehen. Die DLRG Bad Berleburg, der Förderverein Lehrschwimmbecken Aue-Wingeshausen und die Stadtjugendpflege laden alle wasserbegeisterten Kinder und Jugendliche ein, karibisches Flair im Lehrschwimmbecken Aue-Wingeshausen zu erleben.

Bitte Kleidung zum Überziehen mitbringen! Der Eintritt ist frei!

