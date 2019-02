(wS/ots) Siegen 05.02.2019 | Geld in Geldautomat liegen gelassen

Am Montag erschien eine 57-jährige Frau auf der Polizeiwache in Siegen und gab dort 1.500 Euro Bargeld ab.

Wie die aus Syrien stammende Frau, die sich aktuell noch in einem Integrationskurs befindet, der Polizei mitteilte, hatte sie das Geld zuvor in einem Geldautomaten in Siegen-Geisweid gefunden.

