(wS/ots) Siegen 18.02.2019 | Einbruch in Supermarkt

Bei einem Einbruch in einen großen Supermarkt an der Eiserfelder Straße richteten Unbekannte in der Nacht zu Montag (gegen Mitternacht) mehrere hundert Euro Sachschaden an. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

