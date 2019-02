Siegen – Neue Pflegekurse im Kreisklinikum 2019

(wS/red) Siegen 06.02.2019 | Pflegekurse für pflegende Angehörige Neue allgemeine Kurse und für Angehörige von Menschen mit Demenz Da die ersten Pflegekurse im Kreisklinikum Siegen großen Zuspruch fanden, gehen die Kurse nun in die nächste Runde. Denn die Pflege eines hilfebedürftigen Familienmitgliedes in häuslicher Umgebung stellt oft ungeahnt hohe Anforderungen an die Angehörigen. Die eigene Berufstätigkeit, der eigene Haushalt, Freundschaften und Hobbys können der Pflege eines Angehörigen gegenüber stehen.

Neben allgemeinen Initialpflegekursen bieten die Pflegetrainerinnen und Pflegetrainer des Kreisklinikums auch spezielle Pflegekurse mit dem Schwerpunkt Demenz an, die verstärkt auf die Besonderheiten der Pflege von Menschen mit Demenz ausgerichtet sind.

Dabei wechseln sich praktische Übungen mit theoretischem Austausch ab, wobei folgende Themen im Fokus stehen:

-Mobilisation und Positionswechsel, Vorbeugen von Stürzen

-Körperpflege

-Unterstützung bei der Ausscheidung

-Informationen zu Pflegehilfsmitteln, Netzwerken und entlastenden Diensten

-Was brauche ich für mich selbst?

-Was braucht der Mensch mit Demenz im Besonderen?

Je nach Fragen der Teilnehmer werden auch weitere Themen berücksichtigt. Dem Erfahrungsaustausch untereinander wird viel Raum gegeben.

Initialpflegekurs I:

20.02., 28.02. und 06.03.2019

Initialpflegekurs II:

16.04., 24.04. und 30.04.2019 Pflegekurs Schwerpunkt Demenz I: 07.03.,14.03. und 21.03.2019

Pflegekurs Schwerpunkt Demenz II:

18.06., 25.06. und 04.07.2019

Ansprechpartner bei Rückfragen

Funktion Telefon Mail

Franziska Elsner Presse/Öffentlichkeitsarbeit 0271/705-602116 f.elsner@kreisklinikum-siegen.de

Die Kurse finden alle von 16.30 – 20.00 Uhr im Kommunikationsraum (2. OG) statt und bestehen aus drei Einheiten. Für das leibliche Wohl während des Trainings ist gesorgt. Bitte bringen Sie sich bequeme (Sport-) Kleidung mit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnahmeplätze sind auf 7 begrenzt!

Anmeldungen für die Kurse erfolgen über die Innerbetriebliche Fortbildung des Kreisklinikums Frau Böcker unter Tel. 0271/705-1006, Herrn Klappert unter 0271/705-1005 oder per Mail an fortbildungszentrum@kreisklinikum-siegen.de

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier