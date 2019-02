Uni Siegen – Psychologie-Studium gut angelaufen

(wS/red) Siegen 06.02.2019 | Vor rund vier Monaten ist an der Universität Siegen der neue Bachelor-Studiengang Psychologie gestartet. 65 Studierende aus ganz Deutschland erhalten eine breite, anwendungsbezogene Ausbildung, die alle psychologischen Fächer abdeckt.

„Ich finde Siegen super. Ich war sehr positiv überrascht, wieviel Charme die Stadt hat“, sagt Kevin Reinert. Im vergangenen Herbst ist der 25-Jährige aus Bergkamen zum ersten Mal nach Siegen gekommen – und gleich, um sich hier ein Zimmer zu suchen. Kevin Reinert ist einer von 65 Psychologie-Studierenden an der Universität Siegen, die im Wintersemester 2018/ 2019 mit dem neuen Bachelor-Studiengang Psychologie gestartet sind. Mehr als 1.400 Interessierte aus ganz Deutschland hatten sich für einen Studienplatz in Siegen beworben. Nur knapp fünf Prozent von ihnen bekamen eine Zusage. Zu den Glücklichen zählt neben Kevin Reinert auch Luise-Victoria Badenhoop aus Mainz. Auch sie kannte Siegen vorher nicht. „Ich habe mich einfach nur riesig gefreut, als die Zusage kam. Es war keine Frage, dass ich den Platz annehme“, sagt die 21-Jährige.

Wie Kevin und Luise kommen einige ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht aus der Region. „Viele müssen sich hier neu einleben. Dadurch rückt man eng zusammen und lernt sich schnell kennen“, erzählen die beiden. Auch das Studium am Institut für Psychologie erleben sie als sehr familiär. „Im ersten Semester mussten alle dieselben Module belegen, dadurch hat man sich in den Lehrveranstaltungen immer wiedergetroffen. Außerdem sind die Seminare mit maximal 30 Teilnehmern vergleichsweise klein“, berichtet Kevin. Eine enge Betreuung durch ProfessorInnen und wissenschaftliche MitarbeiterInnen sei ein weiterer Vorteil des Psychologie-Studiums in Siegen, sagt Institutsleiter Prof. Dr. Andreas Kastenmüller (Lehrstuhl für Sozialpsychologie): „Wir möchten auch in Zukunft nur kleinere Gruppen von Studierenden im zweistelligen Bereich zulassen. So können auch wir Lehrenden uns Gesichter und Namen gut merken.“

Wer an der Uni Siegen Psychologie studiert, bekommt eine breite und anwendungsbezogene Ausbildung. Bereits im Bachelor-Studium werden alle drei wichtigen Anwendungsfächer gelehrt: Klinische Psychologie, Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie sowie Pädagogische Psychologie. „Den Absolventinnen und Absolventen stehen so später auf der Masterebene alle Möglichkeiten offen“, sagt Prof. Kastenmüller. Den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie folgend, beinhaltet der Bachelor-Studiengang auch die gesamte Breite der Grundlagen- und Methodenfächer. Gleich im ersten Semester stehen für die Studierenden Statistik und Grundlagenausbildung auf dem Stundenplan. Zum Ausgleich aber unter anderem auch ein Seminar in psychologischer Gesprächsführung. „Wir haben darin Gespräche zwischen Therapeut und Patient nachgestellt. Das hat Spaß gemacht und war wirklich interessant“, sagt Kevin.

Als Nebenfach wird Psychologie an der Uni Siegen schon lange unterrichtet – für angehende LehrerInnen und Studierende der Sozialen Arbeit. Vor zwei Jahren wurde dann das „Institut für Psychologie“ gegründet. Drei Lehrstühle wurden bereits neu besetzt, drei weitere Neubesetzungen sollen in den nächsten Monaten noch folgen. „Wir sind damit das jüngste Team in ganz Deutschland,“ sagt Andreas Kastenmüller nicht ohne Stolz. Sieben Arbeitsgruppen, die jeweils von einer Professorin oder einem Professor und ihren wissenschaftlichen MitarbeiterInnen getragen werden, soll es am Institut künftig geben. Auch Studierende könnten sich dort beteiligen, sagt Kastenmüller: „Sie bekommen Einblicke in die Forschung, können eigene Ideen einbringen und schon im Studium aktiv mitarbeiten. Das ist eine tolle Chance.“

Luise-Victoria Badenhoop hat am Institut bereits eine Stelle als Studentische Hilfskraft ergattert. Außerdem hat sie zusammen mit KommilitonInnen die „Fachschaft Psychologie“ gegründet: „So etwas gab es ja noch nicht, weil der Studiengang ganz neu ist. Wir möchten uns für künftige Erstsemester einsetzen, um ihnen den Start ins Studium und das Ankommen in Siegen ein bisschen zu erleichtern.“ Luise und Kevin selbst haben das in den vergangenen Monaten ganz gut gemeistert: Beide wohnen in WGs und haben neben dem Studium auch darüber schon Leute kennengelernt. „Ich wohne in der Oberstadt und habe mir damit gleich ein Plätzchen gesucht, das mir gut gefällt,“ erzählt Luise. Wie Kevin möchte sie später einmal als Psychologische Psychotherapeutin arbeiten. Bis dahin ist es für beide aber noch ein weiter Weg: Nach dem Bachelor müssen sie zunächst noch einen Master in Psychologie machen, um anschließend die Therapeuten-Ausbildung draufzusatteln.

Läuft alles nach Plan, können die Bachelorstudierenden ihr Masterstudium gleich an der Uni Siegen anschließen, kündigt Kastenmüller an: „Voraussichtlich ab dem Wintersemester 2020/ 2021 möchten wir hier in Siegen auch einen Master-Studiengang Psychologie anbieten.“ Für das Team am Institut für Psychologie bedeutet das auch in den kommenden Jahren noch viel Aufbauarbeit. Dieser besonderen Herausforderung stelle sich das Team aber gerne, sagt Kastenmüller: „Das ist so ähnlich, wie Kinder großzuziehen: Das Schönste und Anstrengendste, was man sich vorstellen kann.“

Der Bewerbungsschluss für den Bachelor-Studiengang Psychologie im Wintersemester 2019/ 2020 endet am 15. Juli 2019. Interessierte können sich über das Portal www.hochschulstart.de bewerben. Weitere Informationen zum Bachelor-Studiengang Psychologie an der Universität Siegen finden Sie unter https://www.bildung.uni-siegen.de/faecher/psychologie/.

Kontakt:

Prof. Dr. Andreas Kastenmüller (Institutsleiter)

E-Mail: andreas.kastenmueller@uni-siegen.de

Tel.: 0271 – 740 3439

