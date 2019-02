Vereins-Infotag des Siegerland Turngaus am 16. März 2019 in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 19.02.2019 | Infotag des Siegerland Turngaus mit vier aktuellen Angeboten

Zu dem alle zwei Jahre stattfindende Infotag lädt der Siegerland Turngau am 16. März 2019 nach Bad Berleburg (Johannes-Althusius-Gymnasium, Im Herrengarten 11) ein. An dem Samstagnachmittag warten ab 14:00 Uhr vier interessante Arbeitskreise auf die Teilnehmer.

In dem von dem LSB-Vereins- und Ehrenamtsberater Robert Wagner geleiteten Arbeitskreis dreht sich alles um das Thema „So macht Vorstandsarbeit (wieder) Freude“. Er geht in seinem Referat u. a. auf die in fast allen Vereinen grundlegende Frage „Wie finde ich neue ehrenamtliche Mitarbeiter?“ Er weist auf die große Bedeutung einer positiven Vereinskultur als Grundlage für eine erfolgreiche Vorstandsarbeit hin.

Detlev Vornberger vom Finanzamt Siegen gibt in seinem Referat wichtige Informationen für alle Kassenwarte in den Turnvereinen. Er informiert u. a. über aktuelle gesetzliche Neuerungen, das Spendenrecht, die Besteuerung von Leistungen im Bereich des Sports und das Überwachungsverfahren des Finanzamtes.

Die mit der Funktion der Öffentlichkeitsarbeit beauftragten Vereinsvertreter informiert Torsten Manges, Pressereferent des Kreis Siegen-Wittgenstein, zu dem aktuellen Thema „Von Facebook bis zur Pressemitteilung“. Er gibt interessante Tipps zur Textgestaltung, Bildauswahl und zur richtigen Strategie.

Die Datenschutz-Grundverordnung steht im Mittelpunkt des vierten Arbeitskreises. Dr. Michael Foth, Geschäftsführer der IBS data protection, behandelt die seit Mai 2018 für große Verunsicherung sorgende EU-Verordnung. Er stellt die notwendigen und praktisch anwendbaren Anforderungen für die Vereinsarbeit dar, weist auf die Auswirkungen für die fachliche Arbeit hin und gibt Hilfen für Orientierung und Umsetzung.

Der Vorstand des Siegerland Turngaus freut sich auf großen Zuspruch. Alle Turn- und Sportvereine sind eingeladen, mit mehreren Vertreten nach Bad Berleburg zu kommen und wichtige Informationen für die Arbeit in den Vereinen mitzunehmen. Dem VfL Bad Berleburg gilt ein herzliches Dankeschön für die Ausrichtung und Bewirtung.



