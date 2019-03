Netphen-Grissenbach – Mutwillige Zerstörung von Pkw`s

(wS/ots) Netphen 04.03.2019 | Mutwillige Zerstörung von Pkw`s

Am Samstagabend bzw. in der Nacht zu Sonntag wurden in Netphen-Grissenbach im Bereich der Siegtalstraße und Am Knebelchen mehrere dort geparkte PKW von Unbekannten mutwillig demoliert, indem entweder komplette PKW-Scheiben eingeschlagen oder Außenspiegel zertrümmert wurden.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den bzw. die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

