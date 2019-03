(wS/red) Siegen/Olpe 22.03.2019 | A4/A45: Sanierung des Autobahnkreuzes Olpe-Süd geht weiter

Olpe/Hamm (straßen.nrw). Die Autobahnniederlassung Hamm wird ab Montag (25.3.) zwischen den Anschlussstellen Olpe und Freudenberg eine neue Verkehrsführung einrichten. Im letzten Jahr wurden alle Verbindungen im Autobahnkreuz Olpe-Süd sowie vier Kilometer Fahrbahnen im Zuge der A45 in Fahrtrichtung Dortmund umfangreich saniert. Im diesen und somit letzten Bauabschnitt wird die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt saniert. Der gesamte Verkehr wird bis Ende Oktober auf der östlichen Autobahnseite geführt. In jeder Fahrtrichtung stehen dem Verkehr zwei eingeengte Fahrspuren zur Verfügung.

Die Verbindung von der A4 aus Köln kommend auf die A45 nach Frankfurt ist ebenfalls gesperrt. Die Umleitung erfolgt durch das Autobahnkreuz. Auf sieben Kilometer wird die alte Fahrbahn 30 Zentimeter ausgebaut und im Anschluss werden die Trag,- Binder- und Deckschicht neu eingebaut. Straßen.NRW investiert in das Autobahnkreuz Olpe-Süd sowie die elf Kilometer lange Streckensanierung zehn Millionen Euro aus Bundesmitteln.

