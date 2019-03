B54 HTS: Reparaturarbeiten unter Vollsperrung am Sonntag (17.03.19)

(wS/red) Siegen/Netphen 14.03.2019 | B54 HTS: Reparaturarbeiten unter Vollsperrung am Sonntag (17.3.)

Siegen/Netphen (strassen.nrw). Am kommenden Sonntag (17.3.) wird die Ausfahrt Siegen/Sieghütte der B54 HTS in Fahrtrichtung Kreuztal in der Zeit von 9 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer müssen über die Ausfahrt Siegen/Weidenau ausweichen. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt Reparaturarbeiten an zwei Anpralldämpfern und den Schutzplanken durch.



