Bad Laasphe – 59. Radio- und Schallplattenbörse am 7. April

(wS/red) Bad Laasphe 25.03.2019 | 59. Radio- und Schallplattenbörse – Sonntag, 07.04.2018 von 09.00-13.00 Uhr

Großer Tausch und Sammlermarkt für Freunde der „alten“ Schallplatte, Radios und Elektronik in Bad Laasphe im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3).

An diesem Sonntag im April treffen sich in Bad Laasphe wieder alle Tausch- und Sammlerfreunde bei denen der Focus hauptsächlich auf schwarzem Vinyl, der guten alten Schallplatte, liegt. Das Angebot ist wieder besonders groß und auf alle Sammler bzw. Liebhaber wartet eine riesige Auswahl. Natürlich werden auch Fans alter Radios und historischer Funktechnik auf ihre Kosten kommen.

Das Internationale Radiomuseums von Hans Necker lädt bereits das 59. Mal dazu ein. Die Anbieter aus dem In- und Ausland sind an ihren Ständen im Haus des Gastes in der Zeit von 09.00-13.00 Uhr mit einem großen Angebot zu finden.

Ein riesiges Angebot an Schallplatten, alte Radios, Fernseher, Plattenspieler, Funk- und Bandgeräte werden die Besucher begeistern. Groß ist auch die Auswahl an Ersatzteilen und Fachliteratur. Im Frühjahr und Herbst, veranstaltet das Radiomuseum „Hans Necker“, diesen Schallplatten, Radio-, und Funktechnik-Treff.

Das Internationale Radiomuseum „Hans Necker“ ist einmalig und war im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet. Es zeigt die einzigartige Sammlung von Röhrengeräten aus den Anfängen der Radiotechnik bis in die Neuzeit. Ausgestellt werden ständig über 1.000 Geräte aus dem Fundus von rund 4.000 Stück. Besonders sehenswert ist der dort fest zur Einrichtung gehörende Raum, der mit Möbeln und Rundfunkgeräten im Stil eines Wohnzimmers der 50er Jahre eingerichtet ist.

Das Museum hat an diesem Sonntag für interessierte Besucher bereits ab 13.00 Uhr (bis 17.00 Uhr) geöffnet.

Weitere Informationen bei Hans Necker, Radiomuseum, Tel. 02752-9798 und auf der neuen Website www.internationales-radiomuseum.de



