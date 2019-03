Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 18.03.2019

(wS/ots) Olpe 18.03.2019 | Bereich Olpe/Drolshagen/Wenden

Junger Motorradfahrer kollidiert mit PKW

Drolshagen- Leicht verletzt wurde am Samstag ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Drolshagen. Er befuhr gegen 20.00 Uhr die Lindenstraße und wollte an der Einmündung zur Benolper Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er eine Autofahrerin mit ihrem VW, die in Richtung Kreisverkehr fuhr, so dass sich beide Fahrzeuge seitlich berührten. Dabei stürzte der Kradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht.

Bei der Unfallaufnahme gab der junge Fahrer an nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, weil er gerade erst den Führerschein machen würde.

Der 17-Jährige wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

Bereich Lennestadt/ Kirchhundem

Zwei Leichtverletzte bei Kollision

Lennestadt- Am Samstag kam es gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Maumke. Ein 24-jähriger Seatfahrer beabsichtigte aus der Eichenstraße /Hofaue nach links auf die Maumker Straße abzubiegen und übersah dabei einen in Richtung Meggen fahrenden Renault. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Dabei verletzten sich der 24-Jährige sowie eine Mitfahrerin im Renault leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert wurden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3500 Euro. Die Maumker Straße war kurzfristig voll gesperrt.

