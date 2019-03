(wS/red) Wilnsdorf 12.03.2019 | Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen und würdigen – Bis 30. April für Wilnsdorfer Heimat-Preis bewerben

Die Gemeinde Wilnsdorf lobt zum ersten Mal den Heimat-Preis des Landes NRW aus. „Auch unsere Kommune wird maßgeblich von vielen ehrenamtlich engagierten Menschen gestaltet“, weiß Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler zu berichten, „ihre Arbeit wollen wir mit dem Preis sichtbar machen und würdigen“.

Bis 30. April 2019 können Bewerbungen im Wilnsdorfer Rathaus eingereicht werden. Damit ein Projekt oder Engagement für die Auszeichnung mit dem Heimat-Preis in Frage kommt, muss es folgende grundlegende Kriterien erfüllen, die der Rat der Gemeinde Wilnsdorf festgelegt hat:

Das Engagement oder Projekt

fördert die Heimatkunde oder die Heimatpflege,

ist als Projekt oder laufendes Engagement bereits umgesetzt,

ist in der Gemeinde Wilnsdorf verortet,

ist gemeinnützig,

und ist für die Öffentlichkeit zugänglich und erleb- bzw. nutzbar.

Bürgermeisterin Schuppler ergänzt: „Besonders fördern wollen wir Engagements oder Projekte, die öffentliche oder öffentlich zugängliche Plätze, Anlagen oder Gebäude in der Gemeinde Wilnsdorf attraktiver machen, die Identifikation der Menschen mit ihrer Heimatgemeinde oder ihrem Heimatort fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt – auch im Sinne der Integration von Neubürgern – stärken oder sich der Jugendarbeit widmen“. Ergänzend berücksichtigt werden Aspekte wie Innovationspotenzial, Klimaschutz, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Vorbildwirkung. Ausgeschlossen von der Förderung über den Heimat-Preis sind Engagements und Projekte, für die andere Fördermöglichkeiten aus öffentlichen Mitteln bestehen, sowie Maßnahmen von Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Der Heimat-Preis ist dank der entsprechenden Mittel des Landes NRW mit insgesamt 5.000 Euro pro Jahr dotiert. Gemäß Ratsbeschluss soll das Preisgeld möglichst auf drei Engagements oder Projekte aufgeteilt werden, mit gestaffelten Preisgeldern von 2.500 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro. Die Gemeinde Wilnsdorf behält sich jedoch vor, unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden Bewerbungen auch nur ein Projekt mit einem Preisgeld von 5.000 Euro oder zwei Projekte mit aufgeteilten Preisgeldern zu fördern oder bei ungeeigneten Bewerbungen auf die Preisvergabe zu verzichten. Die Preisträger stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene.

Bewerbungen für den Heimat-Preis der Gemeinde Wilnsdorf können bis zum 30. April 2019 schriftlich (Gemeinde Wilnsdorf, Marktplatz 1, 57234 Wilnsdorf) oder per E-Mail an info@wilnsdorf.de abgegeben werden, unter dem Stichwort „Heimat-Preis“. Die Bewerbungsunterlagen müssen eine aussagekräftige Beschreibung des Engagements bzw. Projekts sowie Informationen zu den Zielen, Akteuren/Trägern sowie den Kosten/ Folgekosten enthalten. Über die Vergabe des Heimat-Preises in der Gemeinde Wilnsdorf entscheidet eine Jury, die aus der Bürgermeisterin, den Fraktionsvorsitzenden und den Leitern der Fachbereiche Kultur sowie Umwelt und Bauen der Gemeinde Wilnsdorf besteht.

Alle wichtigen Informationen sind online unter www.wilnsdorf.de/heimatpreis zu finden, für Rückfragen steht Florian Schmiedl unter Tel. 02739 802-362 oder per Mail an f.schmiedl@wilnsdorf.de gern zur Verfügung.



