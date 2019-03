„Blaudruckkurs zu Ostern“ am Samstag, 13.4.2019 des Heimatvereins Littfeld-Burgholdinghausen e.V.

(wS/red) Kreuztal-Littfeld 25.03.2019 | Blaudruckkurs zu Ostern

Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den schon traditionellen Blaudruckkurs für Erwachsene und Kinder mit Dorothea Fick im Bürgertreff Kapellenschule. Das Blaudruckverfahren wurde zusammen mit der Indigo-Färberpflanze durch Reisende der Niederländischen Ostindien-Kompanie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Europa eingeführt. Blaudruck ist ein Reservedruckverfahren, das auf Naturmaterialien wie Leinen, Baumwolle oder Seide angewandt wird.

Mehr über die Tradition, das Handwerk und die Technik des Blaudrucks erfahren Sie anhand praktischer Übungen unter der kundigen Leitung von Dorothea Fick. Der Blaudruckkurs zu Ostern, in dem nicht nur österliche Motive gedruckt werden können, findet am Samstag, 13. April 2019 von 14 bis 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis spätestens Dienstag, 9. April 2019 an Dorothea Fick unter Tel. 02732-80651 erforderlich.

Dem Betreff angefügt finden Sie auch das Plakat zur Veranstaltung. Weitere Informationen zum Blaudruck sind auf der Webseite des Heimatvereins unter http://www.littfeld.de/blaudruck-kurse/ zu finden.



